In Abruzzo 11 esplosioni in fabbrica negli ultimi 30 anni

Negli ultimi 30 anni in Abruzzo si sono verificati 11 i casi di infortuni gravi (compreso quello di ieri a Casalbordino) avvenuti all'interno di depositi o in aziende che trattano di polvere pirica. Quelle peggiori: nel 1994 a Balsorano con 6 morti e 4 feriti. Nel 2013, a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo, con tre componenti della stessa famiglia morti. Nel 2014 a Tagliacozzo, saltò in aria l'azienda Paolelli, provocando la morte di tre persone, tra le quali il figlio 37enne del titolare. Nel dicembre del 2020, incidente alla Esplodenti Sabino di Casalbordino. Nel mese di febbraio di quest'anno altra tragedia a Teramo con un operaio morto.