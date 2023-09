Tragedia a Capistrello

Le fiamme visibili dalla strada, l'allarme dei vicini, l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Ma nulla è servito per salvare la vita ad Antonio Stati, 70 anni, trovato morto nella sua abitazione. Ma secondo la prima ricostruzione, sulla quale andranno comunque svolti i necessari approfondimenti, l'uomo, che viveva da solo, non sarebbe perito nell'incendio ma a seguito di un malore, mente stava cucinando. Il rogo si sarebbe sviluppato solo in seguito, da un fornello rimasto acceso. Tutto è accaduto nell'abitato di Capistrello, in un appartamento della centralissima Via Roma, interdetta per ore al traffico. Evacuate anche le abitazioni immediatamente adiacenti, per evitare qualunque rischio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Il magistrato di turno ha comunque già riconsegnato la salma del defunto alla famiglia, per procedere alle esequie