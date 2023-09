Montesilvano, travolti due pedoni sul lungomare

Tragedia sfiorata a Montesilvano. Ieri sera, intorno alle 23:30, due pedoni sono stati falciati da un'auto. Una Suzuki Ignis, per la precisione, un'utilitaria dalle dimensioni ridotte. E forse è anche per questo che i due uomini, ambedue di 45 anni, hanno riportato ferite serie ma non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate immediatamente due ambulanze, che hanno portato i feriti in ospedale, in codice rosso, e la polizia locale, che ha chiuso la strada per effettuare i rilievi.

I pedoni, che hanno ripotato diversi traumi, restano sotto osservazione ma le loro condizioni non sono giudicate preoccupanti.

Per quanto riguarda il conducente della vettura, l'uomo è stato identificato e sottoposto ad alcol-test, che avrebbe dato esito positivo.