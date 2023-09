Klaassen: colpo Inter

Il trio Marotta-Ausilio- Baccin elargisce un altro petalo alla folta rosa. Definito in mattinata, dopo le rituali visite mediche, l'acquisto del centrocampista Davy Klaassen. Un colpo non annunciato: l'ennesino coniglio estratto dal classico cilindro dell'esperta triade nerazzurra. Chapeau. Guadagnerà 1.5 milioni netti. L’Ajax, invece, lo ha svincolato gratuitamente: il suo contratto sarebbe scaduto a fine stagione e come forma di rispetto per la sua carriera (30 anni di età, 20 trascorsi nell’Ajax, giovanili comprese, oltre 280 presenze), i dirigenti dei Lancieri non hanno preteso contanti. Per l'ennesima volta la società meneghina riesce a coniugare esigenze tecniche e sostenibilità non versando un euro per il cartellino e garantendo al calciatore uno stipendio modesto rispetto alla cifre che girano solitamente nei grandi club. E' un calciomercato super quello portato avanti dai vice campioni d'Europa. Inzaghi vanta un centrocampo che pochi allenatori hanno in Europa. Missiva chiara quella inviata dai vertici: puntano allo scudetto e alla seconda stella. Senza tralasciare la Champions: doveroso almeno riprovarci dopo la sfortunata finale col City. Lo impongono storia e blasone.