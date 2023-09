La Guardia di Finanza sequestra 5000 articoli scolastici contraffatti

Materiale scolastico contraffatto, non sicuro e addirittura dannoso per la salute degli studenti. Cinquemila prodotti di cancelleria sequestrati dalla Guardia di Finanza di Chieti nell'ambito della campagna di prevenzione “Scuola sicura”, per la vigilanza sul Codice del consumo.

I finanzieri del gruppo di Chieti, hanno individuato e sequestrato, in un’attività commerciale di Giovanni Teatino, gli articoli non a norma, comprendenti penne, matite e glitter con collante. Tutto materiale sarebbe stato utilizzato dagli alunni che frequentano l’anno scolastico appena iniziato con potenziale rischio per la propria salute.

I prodotti, infatti, sono risultati essere non conformi agli standard di sicurezza perché non riportanti, in forma chiaramente leggibile, le istruzioni in lingua italiana, un’adeguata nota informativa per il loro utilizzo, o precise indicazioni sulle caratteristiche merceologiche dei prodotti, per la tutela del consumatore.

Segnalato il legale rappresentante dell’attività commerciale alla Camera di Commercio di Chieti - Pescara per violazioni amministrative inerenti la sicurezza dei prodotti.