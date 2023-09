L'orsa Amarena uccisa a fucilate a San Benedetto dei Marsi

E' stata uccisa a fucilate l'orsa Amarena, uno dei simboli con i suoi due cuccioli del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Verso le 23 alla periferia di San Benedetto dei Marsi è stata colpita da una fucilata. Sul posto sono intervenute le guardie del Parco e il veterinario, che ha potuto accertare solo la morte dell'orsa vista la gravità della ferita. L'uomo che ha sparato è stato identificato.

Si cercano ora i due cuccioli di Amarena. "L'episodio - si legge in una nota del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise - arreca un danno enorme alla popolazione che conta una sessantina di esemplari. E' stata colpita una delle femmine più prolifiche della storia del Parco".

L'orsa riferisce il direttore del PNALM, Luciano Sammarone, “era entrata in una recinzione. Per il resto non sappiamo nulla della dinamica dei fatti”.

Il presidente della giunta regionale Marco Marsilio sottolinea che l'atto violento non ha alcuna giustificazione. “E' un atto gravissimo nei confronti dell'intera Regione che lascia dolore e rabbia per un gesto incomprensibile. In tutti questi anni - aggiunge Marsilio- le comunità dentro e fuori i parchi - hanno sempre dimostrato di saper convivere con gli orsi senza mai interferire con le loro abitudini. Mai un orso ha rappresentato in Abruzzo un qualunque pericolo per l'uomo, neanche quando si è trovato a frequentare i centri abitati”.