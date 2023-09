L'orsa Gemma sale al quarto piano di un palazzo del centro

Con i suoi 24 anni - che corrispondono a 75-80 di un essere umano - l'orsa Gemma è la più anziana dei plantigradi del Parco Nazionale d'Abruzzo e nonostante ciò continua a far parlare di sé. Qualche giorno fa per una pennichella in una pizzeria di Scanno dopo aver divorato quel che poteva, e adesso anche per l'incursione in un palazzo del centro. Nella notte tra lunedì e martedì l'orsa si è infatti introdotta in un condominio di viale del Lago dopo aver divelto una porta delle cantine. Ha buttato a terra uno scatolone con scope e buste, dopodiché è arrivata fino al quarto piano salendo diverse rampe di scale. In paese c'è preoccupazione, e ora il Parco, anche considerando che l'orsa non è più riproduttiva, ne valuta la cattura per metterla in un recinto.