Migliaia di studenti abruzzesi in classe già oggi

Suona oggi la prima campanella dell'anno scolastico per la maggior parte degli studenti italiani: si torna in classe in classe in Piemonte, Valle d'Aosta e Trento dopo l'avvio, il 5 settembre scorso, degli istituti di Bolzano.

Domani toccherà invece ai ragazzi della Lombardia, mentre il 13 settembre, è il turno di Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto.

Anche nella nostra regione però non mancano le scuole che grazie alla flessibilità garantita dalle norme sull'autonomia scolastica hanno già anticipato l'apertura delle porte ai loro studenti, Alcune per motivazioni interne, altre per avere a disposizione due giornate da far recuperare nell’arco dell’anno in occasione di qualche "ponte".

Nel pescarese sono 27.500 gli studenti a tornare in classe stamattina: gli 11.500 che frequentano i dieci comprensivi della città e altri 16mila iscritti agli istituti superiori della provincia. Nell'aquilano riaprono oggi gli istituti Comprensivi “Giosuè Carducci”, “Gianni Rodari” e “Giuseppe Mazzini”, e l’Istituto di Istruzione Superiore “Andrea Bafile”.

Tra le novità nel calendario scolastico 2023/2024 c’è anche quella relativa alla festività del Carnevale: come deliberato dalla Giunta regionale d’Abruzzo, infatti, i dirigenti scolastici decideranno autonomamente se concedere una pausa di due giorni lunedì 12 e martedì 13 febbraio.

In Abruzzo la popolazione scolastica è diminuita di 1.398 unità rispetto all'anno scorso. Nella provincia di Chieti, si registrano 47.234 alunni (-596); nella provincia di Pescara 43.383 (-287), nella provincia di Teramo 38.103 (-345) e nella provincia dell'Aquila 35.030 (-170).