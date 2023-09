Non ce l'ha fatta Umberto D'Annunzio, il 23enne di Casalanguida raggiunto quattro giorni fa da un colpo di fucile che lo ha ferito alla testa all'interno della sua abitazione. Il ragazzo è deceduto in ospedale a Pescara dove era ricoverato da domenica. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Atessa per ricostruire l'accaduto. Il colpo potrebbe essere partito accidentalmente mentre il ragazzo stava pulendo l'arma, regolarmente detenuta da un familiare.