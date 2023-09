Riciclava soldi della camorra

L'ex direttore del Sulmona calcio, Daniele Muscariello, è stato condannato a 9 anni di reclusione, con l'accusa di riciclaggio, dal giudice del tribunale di Roma. Arrestato lo scorso anno, Muscariello è stato accusato di riciclare i soldi della camorra nel cinema come produttore cinematografico. Da amministratore delegato di una società Muscariello avrebbe emesso un giro di fatture per circa 1,2 milioni di euro. Dalle intercettazioni ambientali e telefoniche sarebbero emerso contatti con un boss albanese, Elvis Demce, contattato con lo scopo di vendicarsi dell'imprenditore Antonino Luciani per un appalto sulla ricostruzione post sisma all'Aquila.