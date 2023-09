Nuova Pescara, altra seduta a vuoto per l'approvazione dello statuto

Nuova fumata nera dall'assemblea costitutiva della nuova città di Pescara. Seduta lampo e stesso copione della scorsa settimana con la votazione della bozza di statuto che si è conclusa con 40 voti a favore, quelli di Montesilvano e Spoltore, e 23 contrari, cioè quelli di Pescara a cui si è aggiunto un consigliere di Montesilvano.

Per avere la versione definitiva delle norme che regoleranno la futura città metropolitana bisognerà aspettare la convocazione di martedì 19 settembre, quando basterà la maggioranza semplice per l’approvazione dello statuto. A quel punto, Montesilvano e Spoltore se confermeranno l’asse, potranno avere i numeri per prevalere.

Al centro dello scontro ci sono tre questioni cruciali. Il nome del nuovo comune: solo Pescara o Nuova Pescara come invece vorrebbero Montesilvano e Spoltore. Manca l’intesa sul numero degli assessori municipali: i due centri più piccoli hanno votato per l'istituzione di quattro giunte municipali, con quattro assessori ciascuna. L’ultimo nodo da sciogliere riguarda i consiglieri dei quattro municipi che dovrebbero essere 12 per quello di Spoltore e 16 per quelli di Pescara Nord e Sud e Montesilvano.