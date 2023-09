Orsa Amarena, oggi l'autopsia

Dovrebbe svolgersi questa mattina, all'Istituto Zooprofilattico di Teramo, l'esame autoptico sulla carcassa dell'orsa Amarena, uccisa con una fucilata giovedì sera a San Benedetto dei Marsi.

Il pm ha affidato l'incarico al professor Rosario fico e alla dottoressa Stefania Salucci mentre la controparte, Andrea Leombruni, l'uomo che ha sparato all'orsa, si è affidato al professor Corrado Cipolla D'Abruzzo.

Intanto non si fermano le ricerche dei due piccoli di Amarena. Il direttore del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, ieri ha raccontato di due avvistamenti diversi, in due località diverse. In tutti e due i casi, si trattava di un orsetto solo, il che lascerebbe pensare che i due piccoli plantigradi potrebbero essersi divisi. Sempre che non si trattasse dello stesso orsetto.

Guardiaparco e Forestale sono sulle loro tracce, servendosi anche di droni. Sempre secondo Sammarone, il fatto che siano rientrati nell'aria protetta fa venir meno l'esigenza di cattura e rassicurerebbe sul fatto che i due cuccioli sembrerebbero sufficientemente autonomi,

Meno ottimista il professor Andrea Mazzatenta, neurofisiologo dell'Università D'Annunzio, autore del primo studio al mondo sul bouquet feromonale degli orsi, secondo il quale il ruolo della madre non è solo quello di procacciare cibo. Mamma orsa fa molto di più: istruisce gli orsetti sui pericoli del bosco e sulle altre specie con cui questi entreranno in contatto, dai lupi ai cervi passando per l'uomo.

Il rischio è che, una volta adulti, possano assumere comportamenti aggressivi nei confronti degli esseri umani, la cui postura eretta potrebbe essere interpretata come una minaccia.