Un altro alpinista precipita dal Corno Piccolo. Ferito è ricoverato all'Aquila

Un altro incidente in montagna questa mattina sul versante nord del Corno Piccolo. Uno scalatore è precipitato mentre tentava una difficile ascensione sulla parete nord più precisamente nei pressi della cosiddetta via del bombardamento, parete di roccia per esperti. In cordata erano in due. Il primo ha perso la presa sulla roccia ed è volato giù. Seriamente ferito - ha rotto anche il casco - è stato portato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. grazie all'intervento dell'elicottero del 118 e delle squadre di terra del soccorso alpino che lo hanno recuperato.