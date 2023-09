Parigi saluta Verratti

Da mercoledi è ufficialmente un giocatore dell'Al Arabi, Marco Verratti oggi saluterà club e tifosi in occasione di Psg-Nizza, gara valida per la Ligue 1 e in programma alle 21. Lo ha annunciato il tecnico dei parigini, Luis Enrique, in conferenza stampa. "Domani sarà presente e prima della partita il nostro pubblico avrà l'occasione di dargli l'arrivederci, è stato un giocatore molto importante nell'ultimo decennio e penso che domani lui e la sua famiglia vivranno un momento speciale", ha spiegato l'allenatore spagnolo. Il 30enne centrocampista italiano, chiude la sua avventura al Psg dopo 11 stagioni e 416 presenze, meglio di lui solo Jean-Marc Pilorget con 436. Nessuno, però, nella storia del Psg ha vinto quanto l'ex Pescara.