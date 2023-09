Il Pescara batte la Juve dei giovani

Il Pescara inizia bene la stagione battendo la Juve Nex Gen. Successo meritato per gli uomini di Zeman. Rompe il ghiaccio il Delfino dopo dieci giri di lancette: errato disimpegno difensivo bianconero, ne approffitta Milani che ruba palla e innesca Cuppon, letale sotto misura col suo mancino. Al 15esimo Mbangula esegue una grande sponda per Turicchia, che si divora lo spazio. Chiude Mesik in scivolata: gli ospiti sfiorano il pari. Al 17esimo Damiani è lesto a servire Hasa in profondità, blocca Plizzari. Al 27esimo il Delfino dilapida il possibile raddoppio: Merola a tu per tu con Garofani sbaglia il tocco inciampando! Non fallisce il compagno di reparto Accornero al minuto 33'. Azione verticale, controllo col destro e palla in rete. Primo acuto tra i professionisti per l'ex genoano. Gli adriatici innestano le marce alte sospinti dal pubblico delle grandi occasioni. Al 43esimo Milani si conferma implacabile uomo assist per lo spiritato Cuppone che brucia sul tempo due difensori juventini e gonfia la rete. Gara in discesa dopo i primi 45 minuti di gioco. Al 54esimo sull'asse Mulazzi-Stivanello- Guerra gli ospiti costruiscono la palla goal del momentaneo 3 a 1. Plizzari non impeccabile sulla marcatura juventina. Al 90esimo Cuppone divora la palla del poker pescarese, fallendo la personale tripletta.