Pescara: fatta per Franchini e Di Pasquale

Il Pescara chiude il mercato con due arrivi importanti. In difesa ingaggiato l'esperto difensore centrale Di Pasquale ( tra l'altro pescarese doc) che firma un contratto biennale dopo aver rescisso con l'Arezzo. Colpo a centrocampo con l'arrivo della tanto attesa mezzala. Fatta per il padovano Franchini: il Padova lo ha lasciato andare via liberandolo gratis: il calciatore che aveva un triennale ha rinunciato alle mensilità di Luglio ed Agosto. Decisiva la volontà di lavorare col boemo: con gli adriatici ha infatti sottoscritto un contratto biennale con semplice opzione per la terza stagione. Lascia l'Abruzzo Kolay: è un nuovo tesserato del Lumezzane. Rinnovato infine il contratto di Aloi: il centrocampista restera' in riva all'Adriatico fino al 2026. Il giovane Belloni passa in prestito al SN Notaresco.