Pescara, incendio in un appartamento nella notte

Incendio in un appartamento, stanotte, in via Caduti per Servizio civico 49 a Pescara. Intorno alle 6,20 due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute dopo una segnalazione. Le fiamme, scaturite per cause da accertare, hanno interessato materiali vari presenti su uno dei pianerottoli dell'edificio. Il personale intervenuto ha provveduto ad estinguere il rogo e mettere in sicurezza i residenti. A seguito dei danni riportati dal fabbricato in vari piani, provocati dal calore e dal fumo, si è reso necessario interdire l'accesso all'edificio in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Il personale del comando dei Vigili del Fuoco di Pescara é al momento ancora sul posto, a disposizione dei residenti, per il recupero dei beni.