Pescara: solo un pari a Perugia

Zemanlandia strappa un pari al Curi: troppi errori al momento del dunque non consentono il bis in campionato. Al settimo corner di Ricci che smista verso l'area, smanaccia a vuoto Plizzari, ma Iannoni non capitalizza sfiorando la sfera che sfugge anche a Matos. Al 15esimo Cuppone imbuca per Merola murato dal portiere: sulla corta respinta ci riprova senza fortuna lo stesso Cuppone. Brividi al 34esimo: Bartolomei centra il legno su calcio franco: palla deviata da Plizzari, partito con un attimo di ritardo. Giusta poi la decisione di non concedere il rigore sulla ribattuta di Acella: braccio aderente al corpo del terzino Pierno. Inizio ripresa caratterizzato dalla fuliminea ripartenza di Cuppone, epigono di Mennea nello scatto ma gemello eterozigote di Calloni nella conclusione. Si esalta Plizzari al cinquantesimo: nega l'acuto al subentrato Vasquez. Il Delfino rompe il ghiaccio nel momento di minor pressione offensiva: errato disimpegno di Acella, Aloi smista per Merola, scatto del solito Cuppone ma il suo shoot e stornato dal portiere che nulla puo' sul destro piazzato di Aloi ! Gara adrenalica: Acella fallisce sotto misura al 64esimo; sfortunato poco dopo Dagasso che colpisce il palo dopo neppure un giro di lancette. Il pantagruelico Cuppone si divora il bis al 69esimo, ignorando l'irato Merola. Errore da matita rossa che incide sul risultato. Il Pescara subisce l'uno pari a 6 minuti dal triplice fischio su palla inattiva: il ricamo mancino su calcio piazzato è di Cancellieri che battezza l'incrocio. Il sale nella coda con Cangiano, servito da Cuppone, che in scivolata dilapida il successo al 91esimo.