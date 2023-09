Pestaggio a Celano, giovane colpito con calci e pugni

Un giovane è stato aggredito in piena notte a Celano, riportando ferite guaribili in una ventina di giorni. Allertati dai residenti, sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero così ricostruito i fatti: due stranieri residenti nella cittadina castellana avrebbero bloccato l'auto su cui viaggiava ragazzo, per poi colpirlo con calci e pugni. Nella macchina, che è stata posta sotto sequestro, i militari avrebbero rinvenuto macchie di sangue. Il giovane sarebbe poi stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, per poi essere dimesso. Sulla vicenda i carabinieri mantengono uno stretti riserbo: non si conoscono i motivi del pestaggio, ma non si esclude che si tratti di un regolamento di conti per futili motivi o per il mancato pagamento di una fornitura di droga. In attesa della conclusione delle indagini, i due stranieri sarebbero stati denunciati per lesioni.