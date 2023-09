Picchiato con una mazza e con un forcone, grave un 43enne di Celano

Cercavano un 43enne di Celano, che peraltro – tramite i suoi avvocati – ha poi dichiarato di non conoscerli. Hanno fatto irruzione nel suo appartamento nel quartiere della stazione, e, non trovandolo, per quasi un’ora hanno tenuto in ostaggio una sua amica - rimasta da sola mentre lui era uscito - minacciandola con una mazza per farsi dire dove fosse.

Poi, al suo rientro, due stranieri di nazionalità marocchina da anni residenti ad Avezzano lo hanno aggredito colpendolo sia con la mazza che con un forcone. L’uomo è finito in ospedale con gravi lesioni: alla testa, dove ha riportato un taglio profondo, ricucito in ospedale con 50 punti di sutura, e a un braccio.

Nel frattempo la donna era riuscita a telefonare a un familiare, che ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri che grazie alle testimonianze degli aggrediti sono riusciti a individuare i presunti responsabili. Hanno anche constatato che, prima dell’arrivo del padrone di casa, avevano semidistrutto l’appartamento credendo che si fosse nascosto in qualche stanza.

Il tutto si è verificato a tarda sera tra mercoledì e giovedì. I due marocchini sono stati ascoltati e ora sono sotto indagine, anche per capire quale sia stato l’eventuale movente. L’uomo aggredito, invece, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.