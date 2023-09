Pineto bello ma sfortunato

Prima vittoria dell’Ancona in campionato che piega il Pineto con una rete di Peli nel primo tempo. E' il dorico Spagnoli a lanciare col contagiri Peli che attacca la profondità e supera Tonti. Sfortunato l'undici di Amaolo che centra un palo nella prima frazione e non capitalizza almeno tre palle goal nella ripresa, dominata per lunghi tratti. Un primo ko stagionale assolutamente ingiusto ma che evidenzia la scarsa vena realizzativa dei pinetesi.

Stasera in campo il Pescara: l'undici di Zeman riceve l'Arezzo. Una gara alla portata del Delfino reduce dalla positivi prestazione fornita sul campo del Perugia che ieri sera ha battuto 2 a 1 la Spal a Ferrara