Pineto: primo successo in serie C

Il Pineto vince la sua prima storica gara tra i professionisti battendo in zona Cesarini un coriaceo Rimini. Al 10′ clamorosa occasione gli uomini di mister Amaolo: Teraschi serve Pellegrino tutto solo in area, ma il centrocampista davanti a Colombo si fa ipnotizzare dalla tempestiva uscita del portiere, calciandogli addosso. AL13′ altra palla gol incredibile per il Pineto, con Gambale che s’invola in solitudine verso la porta ma non riesce a battere il portiere del Rimini. Al 14′ ci prova anche Schirone per i biancazzurri: si avvita su un cross dalla sinistra di Della Quercia e di testa prova a battere Colombo, che blocca. Al19′ prima grande occasione del Rimini, con la Lamesta che calcia forte sul primo palo ma trova la pronta risposta di Tonti, che devia in angolo. Dal corner, Gorelli svetta di testa e colpisce la parte superiore della traversa. Al 44′ il Rimini resta in dieci uomini. Espulso Semeraro: nel tentativo di liberarsi di Teraschi, allarga il gomito sul volto dell’esterno del Pineto e viene ammonito per la seconda volta nel giro di dieci minuti. Gli uomini di Amaolo ne approfittano e rompono il ghiaccio a due minuti dal triplice fischio. Volpicelli letale di piatto destro centra l’angolino. Al 46′ palo del Pineto su un bellissimo tiro dal limite di Volpicelli. Sulla ribattuta, Germinario fallisce il tap in del raddoppio. Al 50′ annullato il gol del pari al Rimini. Tap in di Ubaldi dopo una corta respinta di Tonti, ma l’assistente alza la bandierina.