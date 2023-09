Pineto: un pari che sa di vittoria

E' un pari che pesa nell'economia dell'orgoglio e nella gestione dell'autostima quello raccolto dal Pineto: ancora imbattuto dopo aver affrontata squadre del calibro di Gubbio e Entella. Ogni volta che c'e' un bivio il destino mostra tutto il suo ventaglio di ferocia e bellezza. Portieri protagonisti: finisce senza acuti solo per le prodezze di Tonti e De Lucia. Gambale elargisce sussulti dopo 3 giri di lancette cosi' come il ligure Lancini fallisce il tap-in sulla corta respinta successiva al tracciante di Zamparo. Il guardiapali abruzzese risponde all'appello anche al 21esimo sullo shoot di Mosti. L'imberbe Marafini non la sblocca al 23esimo: urlo strozzato che fa il paio con le recriminazioni per un rigOre negato a Shakir. Gara tattica, squadre a specchio anche se i liguri nelle ripresa pressano alto rispetto al copione della prima frazione. il notes segnala Gambale in zona goal al 24esimo e lo sciagurato Santini, epigono di un certo Calloni al 39esimo: non sentenzia sotto misura.