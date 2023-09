Previsioni per lunedì 4 settembre

Per questo lunedì ci aspettiamo un generale aumento dell’instabilità atmosferica.

In Abruzzo avremo nubi sparse che dalla costa si estenderanno verso le aree interne. La maggior parte di queste non porterà fenomeni di rilievo associati anche se non saranno da escludere possibili locali piovaschi, al mattino lungo la fascia adriatica e al pomeriggio lungo la dorsale appenninica.

Questa leggera perturbazione porterà ad un brusco calo delle temperature, soprattutto quelle massime che si riporteranno perlopiù al di sotto dei 25 gradi, solo sulla Val Pescara e sulla Piana di Sulmona potranno isolatamente superare questo limite.

Il calo termico sarà dovuto anche agli intensi venti da nord-est che sferzeranno tutta la regione. Saranno da moderati a forti con possibili raffiche di burrasca sulle creste appenniniche e porteranno ad un aumento del moto ondoso fino ad avere mare molto mosso.

Martedì la situazione tenderà a stabilizzarsi, avremo nuovamente cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso in generale senza precipitazioni degne di nota associate a parte isolati piovaschi sull’Appennino.