La Protezione Civile testa l'allarme via smartphone

Accadrà martedì 26 settembre alle 12, in tutta la regione. A quell'ora, su tutti i cellulari, accesi e agganciati a una cella, arriverà un messaggio di prova ma i telefoni suoneranno in un modo diverso.

Sarà una prova di “test-it alert”, un nuovo sistema di allarme pubblico che verrà testato dalla Protezione Civile abruzzese.

Lo strumento è ancora in una fase di perfezionamento, tanto che - ricevendo il messaggio - si verrà pregati di andare su un apposito sito e di rispondere a un questionario.

Altri test verranno effettuati nei prossimi mesi anche in altre regioni.

Così, verrà sviluppato un sistema di comunicazione che consentirà a Protezione civile e autorità di diffondere in tempo reale e in contemporanea gli allarmi per una serie di emergenze: maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, eruzione vulcanica, incidenti nucleari o emergenze radiologiche, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali o precipitazioni intense.