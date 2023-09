Scivola su un pendio sul Gran Sasso. Morto un uomo di 57 anni sul Gran Sasso

Un'altra tragedia si è consumata sul Gran Sasso. Un escursionista di 57 anni di cui ancora non sono state rese note le generalità è morto a Vado di Corno nel pomeriggio di ieri lungo la via del centenario. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato lungo il pendio. Sul posto il Soccorso Alpino che non ha potuto recuperare il corpo per le difficili condizioni ambientali. Nelle prime ore di domani mattina gli uomini del Soccorso procederanno al recupero del corpo.