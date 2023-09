Scuola, sit-in degli educatori di sostegno agli alunni disabili

Presidio a Pescara, davanti alla prefettura, degli educatori che si occupano di inclusione sociale degli studenti con disabilità nelle scuole per chiedere un lavoro stabile, retribuzioni adeguate, il riconoscimento del ruolo professionale. Il sit-in è stato organizzato dalla Cgil Funzione Pubblica a sostegno dei disegni di legge sull’internalizzazione degli educatori. Gli educatori lavorano in sinergia con gli insegnanti di sostegno per garantire l’autonomia dei ragazzi più fragili. Sono assunti tramite cooperative con un contratto a tempo indeterminato, a part-time ciclico ovvero quando la scuola è chiusa viene sospeso e pure lo stipendio.