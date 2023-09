Si schianta con la moto e muore

Stava percorrendo via Vittoria Colonna diretto a casa quando ha perso il controllo della moto su cui era a bordo. Ancora una vittima della strada in Abruzzo. Un giovane di Crecchio di 24 anni, Luca Fondati, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Francavilla al Mare, in zona Foro. Secondo una prima ricostruzione, non sarebbero coinvolte altre vetture. Complice l'eccessiva velocità, il giovane sarebbe finito contro una cunetta a bordo strada, lungo il canale di scolo dell'acqua senza più riuscire a governare il mezzo. Violento l'impatto. Il corpo del ragazzo è stato sbalzato a metri di distanza e pezzi della moto sono finiti all'interno di un giardino privato. Rilievi affidati alla polizia municipale di Francavilla, per ricostruire l'esatta dinamica. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, i sanitari del 118. Nulla da fare, però per il ragazzo.