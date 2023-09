Spari in strada a Montesilvano, ferito un giovane

Prima la lite tra due famiglie di etnia rom, poi in serata una spedizione punitiva che si è conclusa con una sparatoria e con il ferimento alla gamba di una ragazzo di 23 anni. E' successo ieri a Montesilvano, tra via Mosa e via Senna. Non è ancora chiaro il motivo dello scontro. Dopo un primo diverbio, già nel pomeriggio solo l'intervento massiccio dei carabinieri aveva riportato la situazione alla normalità dopo che i due nuclei familiari erano venuti a contatto. Una calma durata poco, perché poche ore dopo un gruppetto di sei persone si è diretta verso un'abitazione nella zona di via Mosa e ha iniziato a sparare. Diversi i colpi esplosi, uno dei quali ha raggiunto alla gamba il 23enne che è stato poi trasportato all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni non sono gravi. Si indaga per ricostruire la dinamica e il movente, anche con l'aiuto di eventuali testimoni.