Fugge dal supermercato col carrello pieno, arrestato

Aveva riempito un carrello della spesa di prodotti, per un valore di circa 400 euro, tentando poi di dileguarsi passando dalla porta di carico e scarico della merce anziché dirigersi verso le casse. Autore del tentato furto, in un supermercato del centro di Pescara, un 40enne che però è stato notato da uno degli addetti alla vigilanza che è riuscito a bloccarlo in strada. Qui stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante, operativi nel servizio di controllo del territorio, che sono immediatamente intervenuti.