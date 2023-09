Presentato a L'Aquila, all'Emiciclo, il 20esimo Torneo internazionale di basket in carrozzina, Amicacci Abruzzo Memorial ''Ronald Costantini'' - Primo Trofeo BMW Italia che si terrà dal 22 al 30 settembre prossimi nel Teramano e nelle Marche. Amicacci Abruzzo è una società sportiva paralimpica di pallacanestro in carrozzina, con sede a Giulianova, militante in serie A e, dal maggio 2023, insignita dal Comitato olimpico nazionale italiano della stella di bronzo al merito sportivo. Lo scorso anno gli Amicacci hanno vinto lo scudettto.

Le squadre partecipanti al torneo sono: Amicacci Abruzzo, Le Cannet (Francia) Doneck Dolphins Trieri(Germania) e Camberra (National Team Australia). Gli organizzatori hanno evidenziato come quest'anno il torneo toccherà diversi centri, ossia Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Campli, Pineto, Alba Adriatica, Atri e Ascoli Piceno.

L'intero programma è scaricabile dal sito www.amicacci.it.