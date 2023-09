Cuccioli di Amarena, quarto giorno di ricerche

Gruppi di Carabinieri della Forestale e guardiaparco continuano a cercare i due cuccioli di Amarena, l'orsa simbolo del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, abbattuta da un colpo di fucile sparato da Andrea Leombruni, il 56enne di San Benedetto dei Marsi che giovedì sera ha sorpreso il plantigrado nei pressi del suo pollaio.

L'uomo è indagato in base all'articolo 544bis del Codice Penale, che punisce l'uccisione di animali laddove questa avvenga per crudeltà o senza necessità.

I due cuccioli dell'orsa, spaventati dallo sparo e dal trambusto, si sono dileguati e vengono cercati, anche con l'aiuto di droni, per essere messi al sicuro: i due orsetti sarebbero ancora troppo giovani per sopravvivere nei boschi senza mamma orsa. Potrebbero non riuscire a procacciarsi del cibo ma potrebbe essere pericoloso per loro anche il contatto con altri orsi adulti.

Per questo, le operazioni si svolgono senza sosta, in una corsa contro il tempo, complicata dal fatto che non esistono precedenti e linee guida alle quali affidarsi, come spiegato dal presidente del PNALM, Luciano Sammarone, secondo il quale i cuccioli forse si sarebbero divisi: “È la prima volta che affrontiamo una situazione del genere, non era mai stata uccisa una mamma orsa con i cuccioli nella storia del Parco, esiste un protocollo per il recupero dei piccoli, ma non era mai stato attivato, c'è differenza tra il dire e il fare. Ieri abbiamo avvistato un solo cucciolo, stiamo cercando di capire se sia sempre lo stesso oppure sono i due fratelli divisi".

Intanto, anche la provincia di Isernia ha deciso di costituirsi parte civile. “"Non si può sempre giustificare - ha detto Alfredo Ricci, Presidente dell'ente molisano e sindaco di Venafro. Viviamo in uno Stato di diritto e abbiamo dei doveri anche nei confronti della terra che ci ospita. Questo misfatto va punito e per questo, quando si arriverà al processo, la provincia di Isernia si costituirà parte civile".

