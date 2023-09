Vasto, 10 milioni di euro per lavori in due scuole

La Provincia di Chieti ha aggiudicato due interventi in materia di edilizia scolastica finanziati con fondi Pnrr e in parte con risorse proprie per la costruzione di una nuova palestra polivalente nell'area del polo liceale "Pantini-Pudente" di Vasto e l'adeguamento sismico dell'Itc "Palizzi" di Vasto.

La somma complessiva investita sui due progetti della Provincia ammonta ad oltre 10 milioni di euro. L'istituto tecnico commerciale "Palizzi" sarà adeguato dal punto di vista sismico con lavori che riguarderanno sei corpi dell'edificio per un totale di 6.650.000 euro. I lavori sono stati aggiudicati alla Edilflorio srl di Vasto. Nelle vicinanze sarà realizzata una nuova palestra polivalente con campo regolamentare di pallavolo e basket, tribune, spogliatoi, con ulteriore ingresso indipendente dalla scuola e copertura del campo di gioco in legno lamellare.

La nuova struttura sarà costruita sui 1500 metri quadrati di terreno di proprietà della Provincia di Chieti, nell'area prospiciente il polo liceale "Pantini-Pudente" di Vasto. L'importo totale dell'intervento è di 3.500.000 euro: i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa Adriatica srl di Vasto.