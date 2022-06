Amministrative 2022, ultimo atto

Domenica elettorale tra sdraio e cabina elettorale

Ad Ortona e San Salvo è il giorno della verità. Nel secondo turno di ballottaggio, gli elettori delle due cittadini in provincia di Chieti sono chiamati a scegliere i sindaci che amministreranno per i prossimi cinque anni. Urne aperte delle 7 di questa mattina; per votare ci sarà tempo fino alle 23. A seguire lo scrutinio delle schede.

Ad Ortona la sfida è tra due candidati di area centrosinistra: il sindaco uscente, Leo Castiglione, che al primo turno ha ottenuto 5.291 preferenze, il 42,25%; ed Ilario Cocciola, che quindici giorni fa si è fermato a 4.399 voti, il 35,13%. Ad Ortona è stato siglato l'unico apparentamento di questa tornata di ballottaggio tra Ilario Cocciola e Angelo Di Nardo, che, con la sua coalizione di centrodestra, avevano attenuto 2.553 preferenze, il 20,39%. Nel primo turno l'affluenza è stata del 17,94% alle ore 12 e del 58,29% a chiusura dei seggi (ore 23)

A San Salvo è scontro tra il candidato di centrodestra Emanuela De Nicolis, che al primo turno ha ottenuto 5.098 voti, il 47,90% dei voti; e quello di centrosinistra Fabio Travaglini, che al primo turno ha ottenuto 4.546 voti, il 42,71% delle preferenze. Nel primo turno l'affluenza è stata del 19,24% alle ore 12 e del 65,03% a chiusura dei seggi (ore 23).