Il voto minuto per minuto

Leo Castiglione sarà ancora sindaco

Leo Castiglione sarà ancora sindaco di Ortona. La città lo ha confermato alla guida dell’amministrazione comunale per i prossimi 5 anni. Castiglione Ha ottenuto il 51.1 % delle preferenze, prevalendo nel ballottaggio con Ilario Cocciola per soli 247 voti. Le previsioni parlavano di uno scontro che si sarebbe concluso in un testa a testa e così è stato. Castiglione nel primo turno dello scorso 12 giugno aveva ottenuto il 42.11%, sette punti in più del suo avversario. Poi è arrivato l’accordo tra Cocciola e Angelo Di Nardo, terzo al primo turno e candidato di Fratelli d’Italia e Lega, per una coalizione trasversale da destra a sinistra. Una scelta che ha non convinto gli elettori. Alle urne si sono presentati in 11.235, il 50.84 degli aventi diritto, rispetto al 58.27 del turno precedente. Il nuovo primo cittadino ha ottenuto in totale 5.663 voti.