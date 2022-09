Lo scrutinio minuto per minuto

Filma il voto, uomo denunciato a Chieti

Denunciato a Chieti un sessantenne che aveva acceso il cellulare per riprendere il voto. Il fatto è avvenuto in una sezione della scuola materna del quartiere Santa Barbara. E' stato il presidente del seggio ad accorgersi di ciò che stava accadendo nella cabina elettorale ed il suo intervento ha fatto sì che il video non venisse realizzato. Sul posto è intervenuta la Digos che ha sequestrato il telefono. Per la violazione previsto l'arresto da tre a sei mesi e l'ammenda da 300 a mille euro.