Tir fuori strada

Incidente stradale questa mattina sulla rampa di ingresso dell'autostrada A25 Pescara-Roma al casello di

Villanova di Cepagatti. Un mezzo pesante è uscito fuori strada in una curva, finendo nel terreno adiacente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente ferito, poi trasferito con l'elisoccorso per un politrauma, fortunatamente non corre pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara per la rimozione del mezzo.