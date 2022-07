Le opere di "Paz"

In corso alla Fondazione PescaraAbruzzo l’allestimento del nascente “Spazio del Fumetto” che ospiterà una esposizione permanente dedicata ad Andrea Pazienza. 350 le opere raccolte dal 2013, oltre 200 quelle acquisite dalla Fondazione, a cui si aggiungono le 130 donate dal professor Sandro Visca. L’inaugurazione del museo è prevista a ottobre. In mostra anche i primissimi lavori di Paz: tra questi le tavole realizzate per la galleria Convergenze di Pescara nel 1975. La sua prima esposizione, ai tempi del liceo Misticoni