Fotogallery: la protesta di Falco

Invasione di campo durante Portogallo-Uruguay al Lusail Stadium. Il pescarese Mario Ferri, non nuovo a queste “imprese” è riuscito a eludere la sorveglianza ed è entrato di corsa sul terreno di gioco sventolando una bandiera con i colori dell'arcobaleno e indossando una maglia con la scritta 'Respect for iranian women'. Non ripreso dalle telecamere, è stato presto fermato e riportato a bordo campo.