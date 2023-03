Complice la bella giornata di sole, in migliaia hanno preso d'assalto il santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso per i tradizionali 100 giorni all'esame di maturità. Preghiera, riflessione e divertimento in un luogo speciale, che da 43 anni rappresenta la capitale dei giovani proiettati nel futuro.