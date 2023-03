Gli scrigni abruzzesi che sanno sorprendere

Pollutri otto, segue Bolognano con cinque, poi Fossacesia, Rocca San Giovanni, Ortona e Civitella del Tronto con tre, a chiudere tutti gli altri.

C’è una speciale classifica che interessa borghi e città protagonisti delle prossime Giornate di Primavera del Fai: quella dei luoghi che offrono, in una sola giornata, più aperture straordinarie contemporaneamente.

Così, Pollutri, nel Vastese, tra le altre cose, spalancherà le porte dei suoi sorprendenti palazzi gentilizi, perfettamente conservati e alcuni tuttora abitati, disegnando una mappa complessiva di ben otto siti da conoscere.

Arte e natura, invece, saranno predominanti nei cinque posti eccezionalmente aperti ai visitatori che sceglieranno una gita fuori porta a Bolognano, splendido centro del Pescarese.

E via scoprendo, tra chiese, aree archeologiche, cantine e centri storici in undici tra paesi e città abruzzesi: un vero e proprio giacimento culturale, normalmente inaccessibile o non aperto al pubblico.

L’appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 marzo. Due giorni di visite, trekking urbano, passeggiate tra la natura, accompagnati dai volontari del Fai. In tutta Italia, sono in totale 750 i luoghi da visitare.

«In questi 31 anni di esistenza – spiega Marco Magnifico, presidente nazionale del FAI - le Giornate di primavera hanno scritto una sorta di Enciclopedia spontanea, che a tutti gli effetti si è aggiunta a quella ufficiale per narrare lo smisurato Patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano».

