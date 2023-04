Profumo d'azzurro per il campione di Sanda Stefano De Beradinis

Va verso la convocazione ai mondiali che si terranno negli Stati Uniti d'America il 21 enne Stefano De Berardinis, riconfermatosi a Pescara campione italiano di Sanda nell'ambito della Federazione Italiana Wushu Kung-fu, categoria 80 chilogrammi. Stefano De Berardinis, della Scuola di arti marziali ILMAS di Giulianova, si è distinto ancora una volta in uno sport da combattimento cinese che prevede l'utilizzo di tecniche di pugni, calci e proiezioni a terra, disciplina nella quale Stefano è ormai piuttosto esperto e dove in questa occasione ha potuto dimostrare di essere all'altezza del titolo conquistato.

Grazie all'attenta preparazione del suo allenatore, Matteo Ciabattoni, l'atleta è stato notato dai selezionatori azzurri che lo stanno valutando per una prossima convocazione. Intanto la prossima occasione per vederlo sul tatami dovrebbe essere ai Giochi del Mediterraneo dal 29 giugno al 3 luglio. Un altro appuntamento importante per gli appassionati di Sanda sarà al "The Art of War-Act III", evento organizzato da Matteo Ciabattoni e Andrea Garofalo, che si terrà quest'estate proprio a Giulianova.