Frontale sulla Sp Marrucina: 4 feriti, due sono bambini

E' di quattro feriti, tra cui due bambini, il bilancio dell'incidente stradaler avvenuto attorno alle 13 lungo la Strada Provinciale Marrucina, ad Atessa. Nell’urto la Chevrolet con a bordo una donna di 37 anni di origini albanesi si è ribaltata terminando la sua corsa capovolta. Nella Mercedes, invece, viaggiavano un uomo di 42 anni, sua moglie coetanea e i figli della coppia, di 1 e 8 anni. Per la 37enne a bordo dell'utilitaria è stato necessario l’intervento dell'eliambulanza per il trasporto all’Ospedale di Pescara dove è ricoverata in prognosi riservata. Più lievi le feriti dei due minori e del loro papà, ricoverati al clinicizzato di Chieti. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro sul quale indagano i carabinieri di Atessa