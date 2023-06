Lo sbarco dalla Sea Eye

Con un'ora di anticipo rispetto a quanto prefissato, è arrivata nel Porto di Ortona la nave ONG Sea Eye con a bordo i migranti salvati qualche giorno fa nel mediterraneo. Sono 49 in totale, tra cui una decina di minori. Provengono dal nord africa e dall'africa sub-sahariana.

Previsti i controlli sanitari, l'effettuazione del tampone anticovid e le procedure di identificazione: il tutto avviene in banchina, dove, sotto il coordinamento della Prefettura, Comune di Ortona e Croce Rossa con i suoi volontari hanno allestito tutto il necessario, sul modello di quanto fatto nel primo sbarco ad Ortona, quello della nave ONG spagnola SM, Aita Mari.

Secondo le prime informazioni, i migranti sarebbero in buone condizioni di salute. I minori saranno destinati al centro di accoglienza di Dogliola, in provincia di Chieti, come già avvenuto per quelli sbarcati dalla Life Supporto di Emergency il 28 marzo scorso.