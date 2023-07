A fuoco rimessa edile

Indagano i carabinieri e la Polizia Locale sull'incendio divampato in una rimessa di materiali edili di via Brecciarolo, in contrada Bellocchio a Giulianova. Nel tardo pomeriggio è scattato l'allarme con una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi intervenuti con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio per domare le fiamme. Il rogo ha coinvolto tavolame da carpenteria, pannelli per cappotto isolante e un furgone Mercedes Vito, sviluppando una forte quantità di calore. Nonostante il tempestivo intervento dei pompieri, la rimessa è andata distrutta completamente