Il meteo di venerdì 17 giugno

In Abruzzo continueremo ad avere una certa variabilità atmosferica, con una mattinata con cielo limpido, seguita da annuvolamenti pomeridiani nelle aree interne con possibili rovesci e piovaschi associati, specie sulle zone al confine con il Lazio. In serata tornerà il sereno ovunque. Per quanto riguarda le temperature avremo le minime stabili o in lieve aumento, con valori perlopiù compresi tra i 15 e i 22 gradi, al contrario le massime registreranno locali lievi diminuzioni, raggiungendo i 30 gradi solo localmente. Questi cali termici sono dovuti anche ai venti, che soffieranno ovunque prevalentemente da nord-est. Saranno ancora da deboli a moderati e porteranno mare tendenzialmente poco mosso lungo tutto il litorale. Per sabato ci aspettiamo decisi miglioramenti nelle condizioni meteo. Avremo infatti cielo in prevalenza sereno o velato per praticamente tutta la giornata, con solo isolate nubi a ridosso dei rilievi principali, senza precipitazioni. Tuttavia le temperature sono attese in ulteriore calo. Anche per domenica ci aspettiamo una bella giornata perlopiù soleggiata, con il passaggio di qualche nube stratificata, specie nelle aree interne, senza comunque fenomeni di rilievo associati. Stavolta le temperature torneranno ad aumentare.