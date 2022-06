Il meteo di mercoledì 22 giugno

In Abruzzo il cielo sarà privo di nubi, ma non limpido. Risulterà prevalentemente opaco, lattiginoso, questo a causa non solo del transito di velature, ma anche per la presenza di piccole particelle di polvere sahariana in sospensione nell’aria. Questa condizione perdurerà per tutta la giornata, senza piogge. Anche in Abruzzo quella di oggi sarà la giornata più calda. Le temperature maggiori si continueranno a registrare sulla Val Pescara, dove stanotte le minime si sono avvicinate ai 30 gradi. Durante le ore più calde i termometri registreranno diffusamente valori tra i 30 e i 35 gradi, con picchi prossimi ai 40 gradi tra la piana di Sulmona e la Val Pescara.