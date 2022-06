Sit in dei dipendenti della sanità privata

lavorano nelle strutture associate ad Aris e Aiop. La manifestazione si svolgerà davanti alla sede dell'asseccorato regionale alla sanità, in via Conte di Ruvo, dove è in programma l'incontro tra l'Assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri, le Federazioni regionali di categoria e le associazioni dei datori di lavoro. I dipendenti chiedono l'applicazione del contratto nazionale che è stato da poco rinnovato.