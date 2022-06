Automotive in affanno

Resta alta l'attenzione sul polo dell'automotive in Val di Sangro: ancora sospesa la produzione alla Sevel dove si riprenderà martedì alle 14, preoccupa il fermo contestuale allo stabilimento Stellantis di Melfi. Stop anche alla Honda sempre per carenza di componenti, l'azienda ha annunciato la riapertura delle catene di montaggio lunedì. Preoccupazione alla Trigano van dove i dipendenti continuano la cassa integrazione al 50%, scarseggiano infatti i furgoni ducato, base per la realizzazione dei camper della multinazionale francese.