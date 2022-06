A24, riaperti viadotto e galleria di Genzano

Strada dei Parchi riaprirà da lunedì il viadotto e la doppia galleria di Genzano della A24 in entrambe le direzioni. Infrastrutture interamente antisismiche lungo la tratta L'Aquila-Tornimparte, a dieci mesi dall'abbattimento controllato con microcariche esplosive. "Lavori a ritmo serrato anche di notte per la ricostruzione dei piloni, il varo degli impalcati e i collaudi garantendo la percorribilità dell'arteria autostradale verso Roma", scrive la concessionaria Strada dei Parchi con l'amministratore delegato, Riccardo Mollo, che parla di “primo tassello di messa in sicurezza” ricordando la priorità data alla tratta aquilana più vicina al cratere sismico: altri quattro viadotti e la rampa del casello L'Aquila Ovest pronti prima dell'arrivo del prossimo inverno.